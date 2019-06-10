Jandarma ekipleri yapılan istihbari çalışma sonucu Gökpınar Mahallesi'nde tarihi eser değeri taşıyan çok sayıdan tüfek bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, A.M.Ç'ye ait ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada 14 değişik ebat ve özellikte etnografik eser niteliği taşıyan 14 av tüfeği ile 3 tarihi eser niteliği taşıyan piyade tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda, A.M.Ç ve F.Ç gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA