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Muğla'da sahte içki zehirlenmesi: 1 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Muğla'nın Milas ilçesinde kendi yaptığı sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Bafa Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Ali İzzet Uslu, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uslu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Uslu'nun evinde arama yapan jandarma ekipleri kendi yaptığı öne sürülen 5 litre sahte içki buldu.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçkiSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 21:57
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