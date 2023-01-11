Marmaris ilçesinde gece şiddetini artıran yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kapalı çarşıdaki bazı iş yerlerine su doldu. Sabah erkenden iş yerlerini açan esnaf, yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye ettikten sonra temizlik çalışmalarına başladı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin mal kabul bölümü, tahliye pompasının arızalanması nedeniyle su altında kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Marmaris-Muğla kara yoluna kaya parçaları düştü

Marmaris-Muğla kara yoluna düşen kaya parçaları, trafikte aksamalara yol açtı. Kaya parçaları ekiplerce yoldan uzaklaştırıldı.

Saatteki hızı 56 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgarın etkisiyle İçmeler ve Beldibi mahallelerinde yola devrilen ağaçlar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Denizin rengi kahverengiye döndü

Marmaris Yatlimanı'nda, yükselen dalgalar kıyıdaki işletmelere kadar ulaştı.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su sebebiyle denizin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

Gece boyunca tıkanan mazgalları açarak su taşkınlarını önlemeye çalışan belediye ekipleri, sabahtan itibaren cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına başladı.

İlçede gece boyunca metrekareye 110 kilogram yağış düştüğü aktarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Tarım alanları suyla doldu

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de de yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkiindeki bazı tarım alanları suyla doldu.

Muğla-Yılanlı ve Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerinde yola düşen kaya parçaları ulaşımı engelledi. Ekiplerin çalışmasının ardından trafik normale döndü.

[Fotoğraf: İHA]

Bodrum'da yollar dereye döndü

Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Aralıklarla etkisini artıran sağanak nedeniyle, kent merkezi başta olmak üzere Konacık, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak mahallelerinde cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri yaşandı.

[Fotoğraf: DHA]

Bitez Mahallesi'nde ise yüksek kesimlerden gelen yağmur suları nedeniyle yollar dereye döndü, araçlar zaman zaman güçlükle ilerledi.

Yağmur suyunun doldurduğu Bitez Deresi'nin ise debisi yükseldi. Bazı inşaat malzemeleri ve atıkların da sürüklendiği dere taşma noktasına geldi.

Bölgedeki bazı narenciye bahçeleri de su altında kaldı. Yağışın gece boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.