Kaz Dağı Milli Parkı'ndaki 1736 rakımlı Sarıkız Tepesi, 1300 rakımlı Atkayası ve Buğdaylı mevkileri ile Karataş ve Koçero yaylalarında yağış başladı.

Yer yer sisin de etkili olduğu bölgede, Hava Radar Kıta Komutanlığı civarında kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kaz Dağları'nın yüksek kesimlerindeki kar yağışı aralıklarla devam ediyor.