İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı'ya, 20 Eylül saat 21.30 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki köprü tramvay durağından, tuvalet ihtiyacını karşılamak için yolun karşısına geçmek isterken Bahadır Sıgalı yönetimindeki otomobil çarptı.

Tramvay istasyonu güvenlik görevlisi, evli ve 2 çocuk annesi Hülya Onaylı, ihbarla gelen sağlık ekibince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Onaylı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Bilirkişi raporu: İş kazası; ana nedeni de tuvaletin olmaması

Güvenlik görevlisinin ölümünün ardından iş güvenliği uzmanı ve trafik bilirkişileri olay yerinde inceleme yaptı.

Mahkemeye sunulan raporlarda, Onaylı'nın ışıklı işaretlere uymadığı ve sürücünün de hızını azaltmadığı belirtildi.

Dikkati çeken rapor ise iş güvenliği bilirkişisinden geldi.

Raporda, kazanın çalışma saatleri içinde meydana geldiği için iş kazası olduğu vurgulandı. İş kazasının ana nedeni olarak da iş yerinde tuvaletin olmaması gösterildi.

İşveren vekili, rapora itiraz etti. Duruşma 31 Ocak'a ertelendi.