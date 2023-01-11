Ramazan ayında gönülleri dolduran, TRT 1'in benzersiz programı 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' 23 Mart'ta izleyicisiyle buluşacak.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması için TRT Arı Stüdyosu'nda ilk çekim heyecanı başladı. Birbirinden yetenekli hafızlar finale kalmak için ramazan ayı boyunca jüri önünde yarışacak.

Yarışmanın birincisi jüri ve izleyici oylarıyla belirlenecek

81 ilden binlerce hafız Kur'an-ı en güzel okuyan olmak için başvuru yaptı.

Jüride önemli isimler var.

29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Sarı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii İmam Hatibi Halil Necipoğlu ve Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Osman Egin ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin...

Birinciye 50 tam altın

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen yarışmanın sunuculuğunu yine Mustafa Cihat üstlenecek.

Birinci; jüri ve izleyici oylarıyla seçilecek.

Yarışmanın büyük finali Kadir Gecesi'nde yapılacak. Tüm katılımcılara birer tam altın hediye edilecek. Birinci ise 50 tam altınla ödüllendirilecek.

Haber: Züleyha Cebeci

Kamera: Mustafa Tunç