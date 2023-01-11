Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 32 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hakkari'de kaçakçılığa geçit verilmiyor. Yüksekova'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 32 ton akaryakıt ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, ilçedeki bir adreste yaptıkları aramada 32 bin litre kaçak akaryakıt ile akaryakıtın satılmasında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirdi.
Bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Akaryakıt Hakkari Kaçakçılık Kaçak Akaryakıt
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