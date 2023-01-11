Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği'nin nezarethanesinde geçen 23 Aralık akşamı arandığı suçtan dolayı gözaltında tutulan zanlının arkadaşları A.S. ve Y.B, polis merkezine gelerek yemek getirdiklerini söyledi.

Polis, gözaltındaki kişilere kumanya verildiğini, dışarıdan yiyecek ve içecek kabul edilmediğini belirtmesine rağmen, A.S. ve Y.B. getirdikleri yiyeceğin gözaltındaki arkadaşlarına teslim edilmesinde ısrar etti.

Üst aramasında yakalandılar

İki zanlının hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, üst araması yaptı.

Polis, A.S ve Y.B'nin arkadaşları için getirdikleri dürüm şeklindeki çiğ köfteye sarılı, şeffaf poşet içinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hapları ele geçirdi.

Zanlıların polis sorgusu sırasında, Feriköy'den aldıkları çiğ köftenin içine hapları koyduklarını daha sonra arkadaşlarına getirdiklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.