Polis merkezine çiğ köfte içinde uyuşturucu sokmaya çalıştılar
İstanbul Şişli'de polis merkezinde gözaltındaki arkadaşlarına, içinde uyuşturucu hap bulunan çiğ köfte dürüm getiren iki kişi gözaltına alındı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği'nin nezarethanesinde geçen 23 Aralık akşamı arandığı suçtan dolayı gözaltında tutulan zanlının arkadaşları A.S. ve Y.B, polis merkezine gelerek yemek getirdiklerini söyledi.
Polis, gözaltındaki kişilere kumanya verildiğini, dışarıdan yiyecek ve içecek kabul edilmediğini belirtmesine rağmen, A.S. ve Y.B. getirdikleri yiyeceğin gözaltındaki arkadaşlarına teslim edilmesinde ısrar etti.
Üst aramasında yakalandılar
İki zanlının hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, üst araması yaptı.
Polis, A.S ve Y.B'nin arkadaşları için getirdikleri dürüm şeklindeki çiğ köfteye sarılı, şeffaf poşet içinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hapları ele geçirdi.
Zanlıların polis sorgusu sırasında, Feriköy'den aldıkları çiğ köftenin içine hapları koyduklarını daha sonra arkadaşlarına getirdiklerini itiraf ettiği öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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