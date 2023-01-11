Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından turizm kenti Antalya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak, adeta hayatı durma noktasına getirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Yağmur dolayısıyla Aksu ilçesinde İsmail Oğan Caddesi adeta göle döndü. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar da yoldan karşı tarafa geçmekte güçlük çekti.

Kent merkezinde etkili olan fırtınada ise bir çınar ağacını gövdesinden koparak kaldırım üzerine devrildi.

[Fotoğraf: İHA]

En fazla yağış Kepez'e düştü

Meteorolojinin verilerine göre; şu ana kadar en fazla yağış metrekareye 65 kilogram ile Kepez ilçesine düştü.

Kumluca'da ise rüzgarın hızı saatte 71 kilometre olarak ölçüldü.

Yetkililer sel, su baskını, dolu, hortum ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Yağmur ve fırtına etkisini sürdürecek

Kent merkezinde şiddetli yağmur ve fırtınanın 2 gün etkili olması bekleniyor.