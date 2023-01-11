Antalya'yı fırtına ve sağanak vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Antalya'da etkili olan şiddetli yağmur, yolları adeta göle çevirdi. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, fırtına ise bir çınar ağacını gövdesinden ayırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından turizm kenti Antalya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak, adeta hayatı durma noktasına getirdi.
Yağmur dolayısıyla Aksu ilçesinde İsmail Oğan Caddesi adeta göle döndü. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar da yoldan karşı tarafa geçmekte güçlük çekti.
Antalya’da yağış ve fırtına etkili oluyor. Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. pic.twitter.com/ll627cnlt7— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 11, 2023
Kent merkezinde etkili olan fırtınada ise bir çınar ağacını gövdesinden koparak kaldırım üzerine devrildi.
En fazla yağış Kepez'e düştü
Meteorolojinin verilerine göre; şu ana kadar en fazla yağış metrekareye 65 kilogram ile Kepez ilçesine düştü.
Kumluca'da ise rüzgarın hızı saatte 71 kilometre olarak ölçüldü.
Yetkililer sel, su baskını, dolu, hortum ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Yağmur ve fırtına etkisini sürdürecek
Kent merkezinde şiddetli yağmur ve fırtınanın 2 gün etkili olması bekleniyor.
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