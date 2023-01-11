Ardahan gece eksi 21 dereceyi gördü
Doğu'da dondurucu soğuklar başladı. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 21, Kars'ta 15 ve Erzurum'da 14 derece ölçüldü.
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum
Erzurum'da iki gün önce etkili olan hafif kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü kentte, bazı camilerin şadırvanları ile sokaklardaki tarihi çeşmelerin etrafı buz tuttu.
Yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana gelen kentte, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.
Ardahan
Ardahan'da da buzlanma meydana geldi.
Termometrelerin gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlar buz tuttu.
Ev ve iş yerlerinin camlarında buzlanma oluştu.
Kars
Kars'ta ise ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, sabah kar ve sis etkili oldu.
Sarıkamış ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.
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