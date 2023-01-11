İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve ikamete operasyon düzenleyen ekipler, tarihi nitelikte el yazması 4 Kur'an-ı Kerim ve 2 metal obje ile 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör, değişik çaplarda 97 tabanca fişeği ele geçirdi.

Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.​​​​​​​