Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırklareli'nde düzenlenen kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ve tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron ve tütün kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler üç adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 8 bin 640 içi tütün doldurulmuş makaron, 9 bin boş makaron, 6 kilogram tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi, kompresör ile 200 boş şeffaf poşet ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kırklareli Makaron
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