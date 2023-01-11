İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron ve tütün kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler üç adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 8 bin 640 içi tütün doldurulmuş makaron, 9 bin boş makaron, 6 kilogram tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi, kompresör ile 200 boş şeffaf poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.