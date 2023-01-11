Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 07:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
[Fotograf: DHA]
Mersin'de, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik şafak operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma sonucu söz konusu terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan dron destekli operasyona 120 polis katıldı.
Zayıflayan örgütün dağılmaması ve örgüte aidiyet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden mesajlaştıkları belirtilen şüphelilerden 14'ü gözaltına alındı.
Ekipler, operasyon çerçevesinde şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıyor.
Etiketler: FETÖ Mersin Terör Örgütü
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