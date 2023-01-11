Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 07:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakırköy'de LPG yüklü tanker devrildi: 1 yaralı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Bakırköy'de devrilen LPG yüklü tankerin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tanker, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırıldı, trafik akışı normale döndü.
Ataköy 3. Kısım Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi'nde sabah saatlerinde seyir halindeki Çetin Erçak idaresindeki LPG yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarına çarpıp devrildi.
Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralı sürücü Erçak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde önlem alan ekipler, caddeyi çift yönlü trafiğe kapattı.
Tankerdeki LPG başka bir tankere aktarılırken, devrilen araç yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ataköy 3. Kısım Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi'ndeki trafik akışı normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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