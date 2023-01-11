Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 07:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karşıya geçen yayaya çarparak ölümüne sebep olan sürücü kaçtı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Üsküdar'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Üsküdar'da D-100 Karayolu, Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.
Yaya çarpmanın etkisiyle yola savruldu, otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaya ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu, Göztepe Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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