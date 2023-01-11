Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı
Tuzla'dan Çanakkale'ye seyir halindeyken Büyükçekmece açıklarında makine arızası yapan 159 metre boyundaki kargo gemisi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuzla'dan Çanakkale'ye seyir halindeki TRANSPACIFIC isimli 159 metre boyundaki kargo gemisi Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaptı.
Tuzla’dan Çanakkale’ye seyir halindeyken Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaşayan TRANSPACIFIC isimli 159 m. boyundaki kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda KURTARMA-2 Römorkörümüz refakatinde Tuzla Demir Sahası’na emniyetle demirletildi pic.twitter.com/6lL5zWl6dd— KEGM (@kiyiemniyet) January 11, 2023
Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-2 römorkörü refakatinde Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
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