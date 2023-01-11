Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 12 gözaltı
[Fotograf: AA]
Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Havza, İlkadım, Salıpazarı, Tekkeköy, Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 12 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 349 gram esrar, 7 sentetik uyuşturucu ecza hap, 10 gram metamfetamin ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu Narkotik
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