AA 24.01.2026 15:32

Muğla'da mucize kurtuluş: 14 gün sonra ormanda sağ bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 14 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişi, ormanlık alanda bulundu.

Muğla'da mucize kurtuluş: 14 gün sonra ormanda sağ bulundu
[Fotograf: AA]

Çaykenarı Mahallesi'ndeki evinden 10 Ocak'ta ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 43 yaşındaki Şakir Şunka'ya, bölgede arama çalışmalarına katılan ekipler tarafından sağ olarak ulaşıldı.

Bayır Mahallesi'nde ormanlık alanda bulunan Şunka'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çaykenarı Mahallesi'nde yaşayan Şakir Şunka, 10 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi ve telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu 16 Ocak'ta jandarmaya bildirmişti. Aracının Bayır Mahallesi yakınlarında görülmesi üzerine jandarma, orman ve AFAD ekibi ile İHH gönüllülerinin desteğiyle bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

