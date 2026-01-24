Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
Türkiye
AA 24.01.2026 15:27

Eski eşine kimyasal maddeyle saldıran kişi tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, eski eşinin yüzüne kimyasal madde dökerek yaralayan kişi tutuklandı.

Eski eşine kimyasal maddeyle saldıran kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

A.K, eski eşi Aysel Sibel Çelik'in Merveşehir Mahallesi'ndeki evine giderek yüzüne kimyasal madde attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Aysel Sibel Çelik'i ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aysel Sibel Çelik'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralanan Çelik'in, 52 yaşındaki babası Cemil Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kızı için üzgün olduğunu söyledi.

Kızının durumunun ağır olduğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini aktaran baba Çelik, kızının iyileşmesi için çaba sarf eden doktorlara teşekkür etti.

Baba Çelik, kızının sağlığına kavuşmasını istediğini belirterek, "Bu tür olayların üzerine hassasiyetle gidildiğini biliyorum, teşekkür ediyorum. Ancak bu kişilerin serbest bırakılmamasını istiyorum." dedi.

Kadına Şiddet
