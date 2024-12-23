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Türkiye
AA 23.12.2024 04:49

Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

Muğla'da hastaneye çarparak düşen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkazı, kaza kırım ekibinin çalışmasının ardından kaldırıldı.

Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı kaldırıldı
[Fotograf: AA]

Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ekipleri kaza kırım çalışması yürüttü.

Ekiplerin çalışmasının ardından ambulans helikopterin enkazı vinç yardımıyla tıra yüklendi.

Kırıma uğrayan helikopter detaylı inceleme için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) götürüldü.

Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter düştü: 4 ölü
Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter düştü: 4 ölü

Ne olmuştu?

Dün sabah saatlerinde Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Çoşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, Adli Tıp Kurumuna gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemiş, cenazeler işlemlerinin ardından Antalya ve Mersin'e gönderilmişti.

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