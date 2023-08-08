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Türkiye
AA 08.08.2023 12:21

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

Sarp arazide devam eden yangına havanın kararmasının ardından gece görüşlü helikopterle havadan müdahale sürdü.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının ekiplerin çabalarıyla kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

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Muğla Orman Yangını
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