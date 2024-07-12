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Türkiye
AA 12.07.2024 23:53

Muğla'da 108 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 108 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da 108 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Milas açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan yelkenli teknede 1'i çocuk 82 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 3 kişi gözaltına alındı.

Fethiye açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye ilçe açıklarında da görevli Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.

Ekipler, botta 5'i çocuk 26 düzensiz göçmen yakaladı.

Muğla'da 108 düzensiz göçmen yakalandı

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik İnsan Kaçakçılığı
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