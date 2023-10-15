Açık 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.10.2023 02:05

Muğla ve Aydın açıklarında 140 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla ve Aydın açıklarında 140 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla ve Aydın açıklarında 140 düzensiz göçmen yakalandı

Datça açıklarında farklı zamanlarda yelkenli tekne ve lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli teknede 57, lastik bottaki 53 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın

13 Ekim’de Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Ekiplerce, denizdeki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından Aydın açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen bot ekibi, durdurdukları lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ETİKETLER
Aydın Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Manisa'da tırla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:49
Manisa'da tırla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
01:32
Hollanda Başbakanı Rutte: Filistin'e yönelik insani yardımlarımız sürecek
01:32
Isparta'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü
01:12
Halep Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi
00:31
Filistin’de İsrail şiddeti 8. gününde artarak devam ediyor
00:38
İddia: İran, BM aracılığıyla İsrail'e "saldırıları durdurmazsan müdahale ederiz" mesajı gönderdi
Halkalı Güneş tutulması, ABD'nin Nevada eyaletinde görüntülendi
Halkalı Güneş tutulması, ABD'nin Nevada eyaletinde görüntülendi
FOTO FOKUS
İTO’dan indirim kampanyasına destek çağrısı
İTO’dan indirim kampanyasına destek çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ