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Türkiye
AA 12.03.2024 20:27

Muğla merkezli uyuşturucu ve suç örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

Muğla merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Muğla merkezli uyuşturucu ve suç örgütlerine operasyon: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Şubesi ekiplerince, Marmaris'te "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Marmaris ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 133 fişek, 3 hassas terazi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzeme ve aparatlar, 500 gümrük kaçağı saat ele geçirildi.

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Muğla Uyuşturucu Suç Örgütü
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