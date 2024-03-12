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Türkiye
AA 12.03.2024 19:04

Eyüpsultan'da ATV kazası: 1 tutuklama, 2 kişiye yurt dışına çıkış yasağı

Eyüpsultan'da, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Bülent Cihantimur ile kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu, Bülent Cihantimur'un çalışanı olduğu iddia edilen Ayşe Ceren S. ise tutuklandı.

Eyüpsultan'da ATV kazası: 1 tutuklama, 2 kişiye yurt dışına çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eyüpsultan'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada, 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Cihantimur, kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. ile Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı olduğu öğrenilen Ayşe Ceren S'nin ifadesi alındı.

Bülent Cihantimur'a ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, diğer 2 şüpheli İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorgusu yapılan Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ve "delileri gizleme" suçlarından tutuklandı, baba Bülent Cihantimur ile A.K. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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