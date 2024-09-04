Parçalı Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.09.2024 20:47

Muğla açıklarında geri itilen 117 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot ve can sallarındaki 117 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında geri itilen 117 göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçesi açıklarında lastik botlar ve can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bot ve üç can salındaki 20'si çocuk 117 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 5 kişi ise gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Muğla
Sıradaki Haber
Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:19
Çarpışan motosikletler metrelerce savruldu
22:41
Arnavutköy'de otomobil restorana girdi
22:02
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktı
21:27
ABD, Rusya'yı başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı
21:21
İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı
20:51
Bakan Tunç: Dünyanın en büyük adalet sarayı Ankara'mızda inşa ediliyor
Fındık hasadında sona gelinirken "file örtüler" toplanıyor
Fındık hasadında sona gelinirken "file örtüler" toplanıyor
FOTO FOKUS
Arnavutköy'de otomobil restorana girdi
Arnavutköy'de otomobil restorana girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ