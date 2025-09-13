Açık 17.9ºC Ankara
Türkiye
AA 13.09.2025 23:40

Muğla açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muğla açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı
[AA-Arşiv]

Alaburun açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 can salındaki 74 düzensiz göçmeni kurtardı.

Can salından birinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Türk vatandaşı S.Y. (52) gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen ve 27 suçtan arandığı tespit edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Düzensiz Göçmenler Göç Muğla
