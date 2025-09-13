Muğla açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı

Alaburun açıklarında can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 can salındaki 74 düzensiz göçmeni kurtardı.
Can salından birinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Türk vatandaşı S.Y. (52) gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen ve 27 suçtan arandığı tespit edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.