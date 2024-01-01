Mudurnu giriş noktalarında denetim: 48 bin 325 lira ceza kesildi

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mudurnu-Akyazı ve Mudurnu-Bolu karayollarında denetim yapıldı.

Yeni yılın ilk akşamında 142 araç denetlendi. Kurallara uymayan sürücüler, Mudurnu ilçesinin iki farklı giriş noktasında denetim yapan ekiplere takıldı.

Ekipler tarafından yapılan alkol denetiminde 2 alkollü sürücü hakkında işlem yapılarak, 9 bin 160 lira para cezası kesildi. Ayrıca 7 araca da diğer maddelerden dolayı 39 bin 165 lira cezai işlem uygulandı.

5 araç ise denetimler neticesinde trafikten menedildi. Bolu’dan gelen bir vatandaş, denetimlerin yerinde olduğunu ve gerekli olduğunu ifade etti.