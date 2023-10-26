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Türkiye
AA 26.10.2023 15:23

MSB, Şırnak'taki okulların bakım ve onarımını yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki okullarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

MSB, Şırnak'taki okulların bakım ve onarımını yaptı

MSB bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden gelen 10 kişilik ekip, Şırnak Valiliği koordinesinde il genelindeki 28 okul ile bakım onarıma ihtiyaç duyulan kurum binalarını tespit ederek çalışma başlattı.

MSB, Şırnak'taki okulların bakım ve onarımını yaptı

Silopi ilçesine bağlı Mahmutlu köyü Rauf Osman Karadeniz İlk ve Ortaokulu binasında incelemede bulunan ekip, gerekli görülen noktalarda bakım ve onarım yaptı.

MSB, Şırnak'taki okulların bakım ve onarımını yaptı

Ekip, okulda elektrik ve su tesisatı, iç ve dış cephe boyası işlerini tamamladı, hasarlı yerleri onardı, okulun eskiyen Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Okul Müdürü Mustafa Güneş, MSB tarafından gönderilen uzman ekibin önce okuldaki eksikleri belirlediğini, sonra bakım ve onarım çalışması yaptığını söyledi.

MSB, Şırnak'taki okulların bakım ve onarımını yaptı

Güneş, "Bu konuda emeği geçen MSB ve tüm askeri personelimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

5. sınıf öğrencisi Hatun Kartal da askerlerin çalışmasıyla okullarının daha da güzel hale geldiğini dile getirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı Şırnak
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