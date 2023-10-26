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Türkiye
İHA 26.10.2023 14:45

Denizde rotalar Bodrum'a çevrildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer turizminde de gözde lokasyonlardan biri haline geldi. İsrail'e gidecek kruvaziyerlerin de rotasını çevirdiği Bodrum'a, denizden 10 ayda 90 binin üzerinde yabancı turist geldi.

Denizde rotalar Bodrum'a çevrildi

Yaz sezonunda turizmin en gözde merkezlerinden biri olan Bodrum, kruvaziyer turizminde de vazgeçilmez bir adres oldu. Neredeyse her gün bir kruvaziyerin geldiği Bodrum’a 10 ayda yaklaşık 90 binin üzerinde yabancı turist getirdi.

Filistin'deki İsrail şiddetiyle birlikte, İsrail’e gidecek kruvaziyerler de rotalarını Türk limanlarına çevirdi. Bodrum'a haftada 2 veya 3 kez gelen kruvaziyer gemileri, İsrail'in saldırılarının ardından Bodrum Limanı'na yanaşmaya başladı.

"Kruvaziyer turizmi Bodrum’a büyük destek oldu"

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz kruvaziyer turizminin Bodrum’a ciddi katkı sağladığını dile getirerek, "Kruvaziyer turizminin önemli bir yeri var Bodrum’da. Şu ana kadar denizden 90 bin üzerinden yabancı turist gelmiştir. 90 üzerinde kurvaziyer geldi. Umarım bu sayı sezon sonuna kadar 100'ü geçer. Kasım ve aralık ayında da kruvaziyer gelecek. Ocak ve şubat ayında da gelme söz konusu var. Kruvaziyer turizmi Bodrum’a büyük destek oldu. Bodrum’a 1 milyon turist hedefine ulaşmamızın en büyük destekçilerin den biride kruvaziyer turizmi. Hava yolu ile gelen turist sayısı 850 üzerinde bunun yanı sıra kruvaziyer turizmini de işin içine katarsak 1 milyon turist sayısını desteklemiş oluyor. Kruvaziyer turizmi Bodrum çarşı esnafına büyük bir katkı sağlıyor. Gelecek senelerde de kruvaziyer turizminin devam edeceğini ümit ediyoruz" dedi.

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