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Türkiye
AA 26.10.2023 14:26

Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel 1 ton mantı dağıtılacak

Kayseri'de düzenlenecek "Gastronomi Günleri" etkinliğinde, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla vatandaşlara 1 ton mantı dağıtılacak.

Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel 1 ton mantı dağıtılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, hem Kayseri'den hem de şehir dışından "lezzet avcılarını" 27-29 Ekim'de düzenlenecek Gastronomi Günleri'ne davet etti.

Etkinliğin Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden birinde yapılacağını belirten Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi kapılarını, eşsiz lezzetleri ile ün kazanmış Kayseri mutfağımızın tanıtımının yapılacağı Gastronomi Günleri ile açacak. Kayseri'ye yeni bir yüz kazandıracak millet bahçemizde lezzet dolu Gastronomi Günleri'ne hemşehrilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gastronomi Günleri 3 gün sürecek

Kayseri'nin, gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’nde yer alan lezzetli mutfağını dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sucuk, pastırma, mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzeti dünyaya tanıtma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 gün sürecek Gastronomi Günleri'nde etkinlik ve faaliyetlerimizle lezzet dolu bir şölen gerçekleştireceğiz. Birbirinden özel etkinliklerin yer alacağı programda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel 1 ton Kayseri mantısı dağıtımı da yapılacak."

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Kayseri Gastronomi Cumhuriyetin 100. yılı
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