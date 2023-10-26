İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak ilaç suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Ümraniye ve Beyoğlu'nda bir depo ile araçla kaçak yollarla ülkeye getirilen ilaçların bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda bir kişi yakalanırken, aramalarda 113 bin 188 tablet, ampul, flakon içerisinde bulunan lösemi, ilik ve akciğer kanseri, üst solunum yolu hastalıkları, kan naklinin sebep olduğu aşırı demir yüklemesinin tedavisinde kullanılan kaçak ilaçlar ile doğuştan antikor üretiminin bozulduğu bağışıklık yetersizliğinde ve doğuştan AIDS ile tekrarlayan enfeksiyonların görüldüğü hastalıklarda kullanılan sahte ilaçlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.