Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerince Hakkari, Hatay ve Şanlıurfa ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti sonucu yakalanan kaçakçılarla birlikte 10 AK-47 piyade tüfeği, 7 av tüfeği, 7 havalı tüfek, 11 bin 100 paket kaçak sigara ve 50 paket captagon hap ele geçirildiği ifade edildi.

Hudut Birliklerimiz tarafından Hakkari, Doğubayazıt, Hatay ve Şanlıurfa hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde kaçakçılık yapan 14 şahıs ile birlikte 10 AK-47 P. Tf., 7 Av Tf., 7 Havalı Tf., 11.100 paket kaçak sigara ve 50 paket Captagon hap ele geçirildi. pic.twitter.com/UalwfXe2Ha — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2020