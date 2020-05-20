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MSB: Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçının gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerince Hakkari, Hatay ve Şanlıurfa ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti sonucu yakalanan kaçakçılarla birlikte 10 AK-47 piyade tüfeği, 7 av tüfeği, 7 havalı tüfek, 11 bin 100 paket kaçak sigara ve 50 paket captagon hap ele geçirildiği ifade edildi.
Hudut Birliklerimiz tarafından Hakkari, Doğubayazıt, Hatay ve Şanlıurfa hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde kaçakçılık yapan 14 şahıs ile birlikte 10 AK-47 P. Tf., 7 Av Tf., 7 Havalı Tf., 11.100 paket kaçak sigara ve 50 paket Captagon hap ele geçirildi. pic.twitter.com/UalwfXe2Ha— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2020
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