İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı.

İstanbul'da berber ve kuaförlerin çalışma saatlerine düzenleme

Açıklamaya göre berber ve kuaförler çarşamba ve perşembe günleri gece saat 02.30’a kadar cuma günü ise saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini belirtti.

Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb.işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi,



20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri

Gece saat:02.30’a kadar,



22.05.2020 Cuma günü

saat:23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir. pic.twitter.com/USGXKoNgsp — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 20, 2020

İstanbul Valisi Yerlikaya “Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb.işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20.05.2020 Çarşamba ve 21.05.2020 Perşembe günleri saat 02.30’a kadar, 22.05.2020 Cuma günü saat:23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.” dedi.

Ankara'da berber ve kuaförler kaça kadar açık olacak?

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırlarından kara ve hava yoluyla (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışların, 15 günlük süreyle 19 Mayıs saat 24.00'ten 3 Haziran saat 24.00'e kadar geçici olarak durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada Ramazan Bayramı öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluğun fazla olacağı değerlendirilerek, 09.00-21.00 olan çalışma saatlerinin 20, 21 ve 22 Mayıs'ta 09.00-24.00 olarak belirlendiği kaydedildi.

Alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri ve diğer mevzuatın öngördüğü yasal işlemlerin yapılacağı kaydedildi.