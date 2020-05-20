Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da serinlemek isteyen vatandaşlar "kar" kuyruğuna girdi
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Adana'da serinlemek isteyen vatandaşlar, Toros Dağlarından alınarak mahallelere kamyonlara getirilen kardan satın almak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Torosların yüksek kesimlerinden toplanan kar, kamyonlara doldurularak kentin farklı noktalarında kalıbı 5 liradan satılıyor.
İftarda serinlemek isteyen vatandaşlar da kar satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
Vatandaşlar, aldıkları karı yöresel tatlı "bici bici" ile karıştıyor veya karsambaç yapıp tüketiyor.
Etiketler: toros dağları kar kuyruğuSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 18:57
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