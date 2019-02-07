Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilin sürücüsü yol ortasında bir anda durdu.

Araçtaki yolcu kısa bir süre sonra kapıyı açarak inmek istedi. Ancak o esnada motosikletli sürücü aniden açılan kapıya çarparak dengesini kaybetti.

Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada ölen, yaralanan olmazken, kapıya çarpan sürücü bir süre kazanın şokunu atlamadı.

Kazayı görenler motosikletli gencin yanına giderek sağlık durumunu sordu. Vatandaşlar sonra da motosikletin kaldırılmasına yardım etti.

Kaynak: İHA