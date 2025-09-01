Açık 31.5ºC Ankara
AA 01.09.2025 12:39

Motosikletlere yeni düzenleme: Park alanları belirlenecek

İstanbul Valiliği, şehir içi ulaşımda motosiklet ve motorlu bisikletlerin yaygınlaşması üzerine yeni genelge yayımladı. Buna göre belediyeler motosiklet park alanları belirleyecek, kaldırım, yaya yolu ve meydanlara park edilmesine izin verilmeyecek.

Vali Davut Gül'ün imzasıyla gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilen genelgede, günümüzde motosiklet ve motorlu bisikletlerin, ulaşımı kolaylaştırması ve maliyet avantajı nedeniyle hem bireysel kullanımda hem de ticari işletmelerce tercih edildiği, bu tür araçların trafikte daha fazla yer almasıyla uygun şekilde park alanlarının belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Genelgede, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Otopark Yönetmeliğinde bulunan ilgili maddelerdeki hükümler ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda "Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller" başlığı altındaki maddelere dikkat çekilerek, bu kapsamda trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi, kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmemesi ve trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle giriş yapılmasına kesinlik müsaade edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Belirtilen konuların başta kaymakamlar ve sorumlu amirlerce titizlikle takip edileceği kaydedilen genelgede, denetimlerin ilgili kolluk ve zabıta birimlerince yapılması, gösterilen alanlar dışında park eden araç sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

İstanbul İstanbul Valiliği Ulaşım
