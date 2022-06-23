Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 16:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosikletin gaz ile frenini karıştırdı, çay ocağına daldı
[Fotoğraf: İHA]
Artvin'de sürücü yeni aldığı motosikletinin gaz ile frenini karıştırınca çay ocağının kapısında oturan insanların arasına daldı. O anlar kameraya yansıdı.
Artvin’in Hopa ilçesinde Erhan Sarı yeni aldığı motosikletini denemek için caddeye çıktı.
Motoruna binerek dolaşan Sarı, bir anda motorunun hakimiyetini kaybedince cadde üzerinde bulunan cay ocağının kapısında oturan insanların arasına daldı.
Çarpmanın etkisiyle masalar devrildi çay bardakları yerlere dağıldı, bir kişi motosikletin altında kaldı.
Etiketler: Artvin Trafik Kazası
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