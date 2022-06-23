Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 16:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Motosikletin çarptığı yaya havaya savruldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Ümraniye'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosikletli kurye çarptı. Yayının havaya savrulduğu anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Ümraniye'de Altınşehir Mahallesi'nde dün motosikletli bir kurye, karşıya geçmeye çalışan Mert Akın'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle havada savrulan Akın, yolun karşısında bekleyen arkadaşı Zülküf Bayar'ın üzerine düştü.
Kazada motosikletli kurye, Mert Akın ve Zülküf Bayar yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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