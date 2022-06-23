Meteoroloji, yarın erken saatlerden itibaren Sakarya il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Sakarya ili genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.