Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi Musalı mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personelle, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.