Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesi Musalı mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi ve 120 personelle, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını
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