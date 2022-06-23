Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de 1991-2020 yıllarını kapsayan uzun yıllar ilkbahar mevsimi (mart, nisan, mayıs) yağış ortalaması 171,4 milimetre olarak ölçüldü.

Türkiye'de bu yılın ilkbaharında 143,6 milimetre, geçen yıl ilkbahar mevsiminde 131,3 milimetre yağış düştü.

Böylece Türkiye'de ilkbahar yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 16 azaldı, geçen yılın aynı dönemine oranla ise yüzde 9 arttı. Yıllara göre ilkbahar mevsimi yağışları son iki yıldır normalin altında kaldı. Son 30 yıl yağışları dikkate alındığında en kurak ilkbahar mevsimi 2008'de yaşandı.

En fazla yağış Trabzon'a düştü

Bu yıl ilkbaharda, iller içinde en fazla yağış 335 milimetre ile Trabzon'a, en az yağış 63 milimetre ile İzmir'e düştü.

Güneydoğu Anadolu normal oranda yağış alırken sadece Karadeniz Bölgesi'nde artış kaydedildi. En fazla düşüş yüzde 49 ile Ege, yüzde 36 ile Marmara bölgelerinde yaşandı. Her iki bölge de son 30 yılın en düşük ilkbahar yağışını aldı.

Karadeniz, ilkbaharda 189,5 milimetre yağış aldı. Yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 6 artarken geçen yılın aynı dönem yağışları civarında gerçekleşti. 2022 ilkbahar mevsimi yağışları, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yüzde 40'tan fazla artış gösterdi.

Ege Bölgesi'nin tamamına yakınında, Antalya'nın batısı, Ankara, Eskişehir, Mersin ve Sivas çevrelerinde ise yüzde 40'tan fazla azalma kaydedilirken azalma oranı İzmir ve Manisa çevrelerinde yüzde 60'ların üzerine çıktı.