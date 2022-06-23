Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da Medusa heykeli ele geçirildi
Isparta'da düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait Medusa başı heykeli ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin'de yaşayan şüpheli V.Ç'nin elindeki tarihi eseri satmak için kente getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyonda, şüphelinin bulunduğu araç Gönen ilçesi Yenice Mahallesi'nde durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 42 santimetre eninde ve 23 santimetre yüksekliğinde, Roma dönemine ait Medusa başı heykeli ele geçirildi.
Heykel müzeye teslim edildi
Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı dişi canavar" olarak bilinen Medusa'nın heykeli, Isparta Müzesine teslim edildi.
Etiketler: Isparta Roma Dönemi Tarihi Eser
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