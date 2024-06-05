Açık 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 05.06.2024 02:48

Motosiklet sürücüsü otomobilin altında can verdi

Sakarya'da iki motosiklet çarpıştı. Otomobilin altında kalan 20 yaşındaki kadın sürücü hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü otomobilin altında can verdi
[Fotograf: İHA]

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda meydana geldi. 

20 yaşındaki Sümeyye Gençer kontrolündeki motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. 

ETİKETLER
Sakarya Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Hatay'da işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:01
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir tırın dorsesinde yangın çıktı
01:59
Hatay'da işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede yangın
01:44
Slovenya'da devlet olarak tanınan Filistin'in bayrağı mecliste göndere çekildi
01:35
SGK, 344 sözleşmeli personel alacak
01:19
ABD Temsilciler Meclisi, UCM'ye yaptırım öngören tasarıyı kabul etti
01:12
Gazze Şeridi'nde en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuluyor
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda yaşanan su krizi
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda yaşanan su krizi
FOTO FOKUS
Mehteran Birliği yaz dönemi gösterileri Dolmabahçe'de başladı
Mehteran Birliği yaz dönemi gösterileri Dolmabahçe'de başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ