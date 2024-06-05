Motosiklet sürücüsü otomobilin altında can verdi

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı'nda meydana geldi.

20 yaşındaki Sümeyye Gençer kontrolündeki motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.