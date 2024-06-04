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Türkiye
AA 04.06.2024 23:59

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 400 personel, 18 arazöz ve 48 araçla söndürme çalışmalarına katıldı. Havadan da 4 helikopter ve 4 uçakla yangına müdahale edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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