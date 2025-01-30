Motosiklet çarpan oğlunu kucağında sağlık ocağına taşıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan Yiğit O. idaresindeki motosiklet, annesinin yanında sokak kenarında yürüyen 2 yaşındaki Eymen U.'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı. Anne Semanur U. yerde yatan oğlunu kucağına alıp koşarak sağlık ocağına gitti.

Yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağında görevli doktor ve hemşireler yaptı. Motosiklet sürücüsü ise kadının bebek arabasındaki diğer çocuğunu alıp sağlık ocağına getirdi.

Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.