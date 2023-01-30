Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Hasan Sönmez ağaç kesmede kullandığı ve evde bakımını yaptığı çalışır durumdaki motorlu testerinin üzerine düştü.

Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Sönmez, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.