Ardahan'da kar yağışının ardından kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle çok sayıda aracın camları karla kaplanıp buz tuttu.

Vatandaşlar uzun uğraşların ardından araçlarının camlarını kazıyarak ve fırçalarla temizlemeye çalıştı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Gizli buzlanmanın da görüldüğü bazı yerlerde araçlar ilerlemekte zorlandı.