Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
[Fotograf: İHA]
Ardahan'a etkili olan Sibirya soğukları yerini kar yağışına bıraktı. Şehir kısa sürede beyaza büründü.
Ardahan'da kar yağışının ardından kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle çok sayıda aracın camları karla kaplanıp buz tuttu.
Vatandaşlar uzun uğraşların ardından araçlarının camlarını kazıyarak ve fırçalarla temizlemeye çalıştı.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Gizli buzlanmanın da görüldüğü bazı yerlerde araçlar ilerlemekte zorlandı.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı Meteoroloji
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