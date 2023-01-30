Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
[Fotograf: İHA]
İstanbul Fatih'te düğün konvoyundaki araç sürücüleri vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Fatih ilçesi Karagümrük'te meydana gelen olayda, düğün konvoyunda bulunan araç sürücüleri vakaya yetişmeye çalışan ambulansa dakikalarca yol vermedi.
Ambulans şoförünün ısrarla siren çalmasına aldırış etmeyen konvoyda bulunan aracın camlarından sarkan çocuklar havaya köpük sıkıp, mendil salladı.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Haberler
- 11:25
- 11:22
- 11:30
- 11:12
- 11:10
Sıradaki Haber
Kar yağışı derelerin suyunu artırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz