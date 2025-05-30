Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.05.2025 12:35

Mobil Atık Takip Sistemi ile 24 milyon ton tehlikeli atık güvenle taşındı

Tehlikeli atıkların güvenli ve çevreye zarar vermeyecek şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) ile 2016'dan bu yana 24 milyon 306 bin ton atık, çevreye zarar verilmeden taşındı.

Mobil Atık Takip Sistemi ile 24 milyon ton tehlikeli atık güvenle taşındı

Çevre kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetler kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (ÇED) tarafından tehlikeli atıkların kara yolunda taşınmasını izlemek ve denetlemek amacıyla 2016'da MoTAT devreye alındı.

Sistem sayesinde işletmelerden, kurum ve kuruluşlardan çıkan tehlikeli atıklar ve plastik atıklar, MoTAT ile üretildiği noktadan geri dönüşümünün ya da bertaraf işleminin yapıldığı alana kadar konum bilgileriyle çevrim içi izleniyor.

Sistem sayesinde tehlikeli atıkların düzenli olarak sevkiyatının sağlanması, Türkiye'deki tehlikeli atık üreticileri, lisanslı taşıyıcılar ve lisanslı bertaraf/geri kazanım tesisleri, Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS), MoTAT ve Kütle Denge Sistemi'ne (KDS) entegre edilerek tehlikeli atıkların toprağa, suya, kanalizasyon gibi yerlere dökülmesinin önüne geçiliyor.

Atıklar nitelikli araçlarla taşınıyor

MoTAT ile 3 bin 598 nitelikli araç, çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine atıkların taşınmasını gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 2016'dan bu yana 24 milyon 306 bin ton atık çevreye zarar verilmeden taşındı.

1 Ocak'tan bugüne kadar 1 milyon 306 bin 721 ton tehlikeli atık, bertaraf tesislerine nakledildi.

MoTAT, tehlikeli atıkların kontrollü bir şekilde geri kazanımını ve bertarafını sağlarken, çevrenin korunmasına ve ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

ETİKETLER
Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık
Sıradaki Haber
Bayram rezervasyonları turizmdeki rekor umutlarını artırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:19
Narin cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanması sürüyor
13:27
Kremlin: Rus heyet müzakerelerin 2. turu için Pazartesi sabahı İstanbul'da olacak
12:56
GİB'den yapılandırma kapsamındaki borçlar için taksit uyarısı: Son tarih 2 Haziran
12:48
Katil İsrail'in sabah saatlerinden beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli öldü
12:44
ABD Dışişleri Bakanlığı, yeniden yapılandırma kapsamında 3 bin 400'ü aşkın çalışanını işten çıkaracak
12:43
Güney Kore'de 3 Haziran'daki başkanlık seçimine erken oy verme sürecinde rekor katılım
Kaliforniya'da aşırı sıcaklık alarmı: Death Valley'de hava sıcaklığı 48 dereceye ulaşabilir
Kaliforniya'da aşırı sıcaklık alarmı: Death Valley'de hava sıcaklığı 48 dereceye ulaşabilir
FOTO FOKUS
İstanbul'da 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildi
İstanbul'da 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ